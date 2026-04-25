Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi'nde son günlerde siyasetin merkezine oturan mutlak butlan tartışmalarına karşı net duruş sergileniyor. Parti kurmayları, söz konusunu tartışmayı Türkiye'nin gerçek sorunlarını gölgeleyen yapay bir gündem olarak değerlendirirken, İzmir örgütünde de bu yaklaşımın sahaya yansıtılması için hazırlıklar başladı.

Özel'den yoğun temas trafiği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel idaresinde Genel Merkez'de başlatılan toplantı devam ediyor. İl, ilçe belediye başkanları bu toplantıya katılıyor. Toplantıda ele alınan ana başlık ise CHP Belediyelerine yapılan soruşturma ve operasyonlar olduğu öne sürüldü. Son olarak İstanbul Alaşehir Belediyesi 'ne operasyon yapılmış ve Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmasıyla partinin tutumunun değiştirmesi gerektiği konusu gündeme gelmişti.

Öne sürülenlere göre, CHP yönetimi hukuki zemini tartışmaları bu tür senaryoların hem siyasi hem de toplumsal açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi. Kurmaylar, 'Türkiye böylesine zarar verecek ir kararın altına kimsenin imza atmayacağını düşünüyoruz' görüşünde birleşiyor. Ancak geçmişte yaşanan tartışmalı yargı kararları hatırlatılarak, ihtimallerin tamamen göz ardı edilmediği de ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni döneme ilişkin yol haritasını şekillendirmek amacıyla milletvekilleriyle grup grup görüşmeler gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu temaslarda yalnızca mutlak bultan başlığıyla sınırlı kalmayacağı, ekonomik gelişmelerden yerel yönetime kadar geniş bir gündemin olacağı kaydediliyor.

Süreçte kritik tarih 27 Nisan

Belediyelere yönelik operasyonların ardından hız kazanan parti içi istişare sürecinin, 27 Nisan’da yapılacak Parti Meclisi toplantısıyla tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte en çok öne çıkan başlığın ise “partinin kendini daha güçlü ifade etmesi” olduğu belirtiliyor.

İzmir örgütü özelinde de benzer bir arayışın olduğu, özellikle saha çalışmalarında “haksızlık algısının görünür kılınması” ve seçmenle doğrudan temasın artırılmasına odaklanıldığı ifade ediliyor.