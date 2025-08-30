Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sırasında bir şahıs, silahla kendisini bacağından yaralandı. Yürekleri ağıza getiren korkunç olay, saat 15.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki galericiler sitesinde meydana geldi.

Çay bardağını fırlattıktan sonra havaya ateş açtı

Bölgeden edinilen bilgilere ve iddialara göre, E.A.'nın bulunduğu işyerine gelen Ö.D. ile E.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma esnasında Ö.D., E.A.'ye çay bardağını fırlattıktan sonra önce havaya ateş açtı, ardından ise sol bacağından kendini yaraladı.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede bir adet boş kovan bulunurken, E.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme başlatıldı.