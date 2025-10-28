Son Mühür- Afra Saraçoğlu ile aynı projede başrolleri paylaşmaya hazırlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yalnızca oyunculuk performansıyla değil, yaptığı yatırımlarla da gündemde. Ekranlara dönüş hazırlığı yapan İmirzalıoğlu, “A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır” dizisinde rol alacak.

Bölüm başı ücreti gündem oldu

Yakında ekranlara gelecek A.B.İ. dizisi daha başlamadan dikkatleri üzerine çekmişti. İddialara göre dizinin başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu, bölüm başına 4,5 milyon TL alacak. Bu rakam, televizyon dünyasında rekor seviyeye ulaştı.

“Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun”

Ünlü gazeteci Müge Dağıstanlı, İmirzalıoğlu’nun yatırım tercihleriyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Dağıstanlı, ünlü oyuncunun kazancını gayrimenkul ve arazi yatırımlarına yönlendirdiğini belirterek, “Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun” ifadelerini kullandı.

Dağıstanlı, oyuncunun bu stratejisinin uzun süredir devam ettiğini, özellikle şehir merkezine yakın ve dönüşüm potansiyeli yüksek bölgelerde yoğunlaştığını da ekledi.

Yeni hedef Tekirdağ ve çevresi

Gazeteci Dağıstanlı, İmirzalıoğlu’nun yeni yatırım rotasını da açıkladı. Buna göre ünlü oyuncunun gözünü Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy bölgelerine çevirdiği iddia edildi.