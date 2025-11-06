Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, son haftalarda siyah-beyazlı kulübün en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Kasımpaşa maçının ardından yıldız futbolcuyla ilgili, “Son dönemde performansı yeterli değil” açıklamasını yapmış, bu sözler geniş yankı uyandırmıştı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise katıldığı bir yayında Silva’nın fiziksel ve mental durumuna ilişkin, “Keyfi yerinde” değerlendirmesinde bulunarak tartışmaları daha da artırmıştı.

Suudi ekibi Al-Ahli, Rafa Silva için devreye girdi

Sabah’ın aktardığı habere göre Portekizli yıldız, son haftalardaki tartışmaların ardından dış transferde de gündeme geldi. Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, deneyimli oyuncuyu takibe aldı.

Kulübün sportif direktörü Pedro Braz’ın, Benfica döneminden tanıdığı 32 yaşındaki Silva’yı transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi.

İlk temas kuruldu, sıra Beşiktaş’a geliyor

Habere göre Pedro Braz, Rafa Silva cephesiyle ilk teması kurdu. Al-Ahli’nin kısa süre içinde Beşiktaş’ın kapısını çalması bekleniyor. Portekizli yıldızın bu teklif karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise belirsizliğini koruyor.