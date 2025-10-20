Son Mühür- CHP'de Malatya kongresinde tekmeli yumruklu kavgada ön plana çıkan Veli Ağbaba ismi bu kez Gaziantep siyasetinde gündemde.

CHP Gaziantep eski İl Başkanı Hayri Sucu, Gaziantep kongresinde yaşanan oyunlarda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın parmağı olduğunu iddia ederek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

''Ben Hayri Sucu. Dedemden, babamdan, amcamdan miras kalan Cumhuriyet Halk Partisi’ne yıllarca emek verdim, alın teri döktüm, il başkanlığı yaptım. Her zaman örgütten yana durdum; bu yüzden Karaca Bozgeyik’in yanında yer aldım. Ancak genel merkezden ve özellikle Veli Ağababa’nın başkanlarıyla gerçekleştirilen oyunlar, Gaziantep’te partimize yapılmış ağır bir ihanettir.'' diyen Sucu,

''Bu anlayışla devam ederseniz, Gaziantep’te parti adına hiçbir şey kalmayacak'' uyarısında bulundu.



Bu partide bana yer kalmadı...



''Yıllarını bu davaya vermiş insanlar paramparça edildi'' diyen Sucu,

''Dedemden, babamdan, amcamdan ve partimize gönül vermiş tüm yoldaşlarımdan özür diliyorum. Yarın sabah mezarlarını ziyaret edip bu kararım için onlardan ayrıca özür dileyeceğim. Artık bu partide benim için yer kalmamıştır.

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Sevgili Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e Veli Ağababa hayırlı olsun” mesajı verdi.