Enerji piyasası Düzenleme Kurulu, (EPDK), 17 Eylül 2026 tarihli toplantısında Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2022-2026 yılları arasındaki perakende satış tarifelerine ilişkin yatırım tavanlarında revizyona gitti.

Kararda, 21 Eylül 2004 tarihli DAG/366-28/066 sayılı dağıtım lisansına sahip Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’nin 2022-2026yılları arasındaki perakende satış taifelerine yönelik daha önce alınan 27 Ekim 2022 tarihli ve 11342 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine karar verildi.

Yatırım tavanları yıllar içinde değişti

Yayımlanan karar doğrultusunda şirketin yatırım tavanları 2022-2026 yılları içinde yeniden belirlendi. 2022 yılı yatırım tavanı 9 milyon 919 bin 9 lira, 2023 yılı 8 milyon 891 bin 168 lira, 2024 yılı 7 milyon 566 bin 711 lira, 2025 yılı 4 milyon 376 bin 502 lira olarak kayıtlara geçti.

2026 yılı yatırım tavanı ise 9 milyon 473 bin 933 lira olarak belirlendi. Ayrıca 2026 yılı için 5 milyon 486 bin 764 liralık ek yatırım tavanı da oluşturuldu.

Kararın uygulanmasından Enerji piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı sorumlu olacak.

