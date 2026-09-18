Son Mühür- Savunma sanayisinde başarılarıyla Türkiye'nin gururu olan Bayraktar kardeşler, kurucusu oldukları Tuna Portföy'le ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

SPK, Borsa İstanbul'da son yedi ayın en sert düşüşüne sahne olmasının ardından harekete geçerek 17 Eylül Perşembe günü Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'e ait 130 fonu tasfiyeye almıştı.

Sermaye piyasalarındaki hareketliliğin devam ettiği süreçte Mart 2026'da kuruluşunu tamamlayan Tuna Portföy'den kamuoyuna kafalardaki soru işaretlerini gideren bir açıklama geldi.

O yönde bir planımız yok...



Açıklamada,

''Tuna Portföy, öz kaynaklarıyla teknoloji girişimlerine ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapma stratejisiyle hareket etmektedir.

Bu doğrultuda kurulan Tuna Portföy ÖPY Para Piyasası Özel Fonu (TNR), yalnızca şirketimizin kendi varlıklarını ve likidite süreçlerini yönetmek amacıyla hayata geçirilmiştir.

Söz konusu fonun halka arz edilmesi veya dış yatırımcılara açılması kesinlikle söz konusu değildir. Şirketimizin bu yönde bir amacı, planı veya niyeti de bulunmamaktadır.

Şirketimizin adını ve unvanını kullanarak kamuoyunu yanıltan, asılsız iddialar veya gerçeğe aykırı bilgiler yayan kişi ve kuruluşlar hakkında tüm hukuki süreçler kararlılıkla yürütülecektir.

Kamuoyunun yalnızca resmi kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz'' vurgusunda bulunuldu.

250 milyon liralık sermayeyle kurulan Tuna Portföy'in ortaklık yapısında Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar yüzde 50'şer paya sahip bulunuyor.