Son Mühür- Yaklaşık 1 milyon kişinin hesabı bulunan 130 fon için SPK tarafından tasfiye kararı verilmişti.

SPK, tasfiyesine karar verilen fonlarda sürecin nasıl işleyeceğini netleştirdi.

Buna göre; Tera Portföy fonlarını İş Bankası, Pusula, Hedef, A1, Atlas, Bulls ve Pardus fonlarını Ziraat Bankası tasfiye edecek.

SPK’nın 2026/61 sayılı yeni kararına göre tasfiye sürecini doğrudan bankalar yürütecek.

Tera Portföy tarafından kurulan tasfiye kapsamındaki fonlarda İş Bankası görevlendirildi.

A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy tarafından kurulan fonlarda ise Ziraat Bankası görevlendirildi.

Bankalar yalnızca saklama kuruluşu olmayacak. Fonların tasfiye işlemlerinin yürütülmesinde de yetkili olacaklar.

SPK kararına göre bankaların belirleyeceği dönemlerde elde edilen nakit, yatırımcıların MKK ile mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına, sahip oldukları katılma payı oranında aktarılacak.

Yatırımcı açısından süreç şöyle işleyecek:

• Fonlardaki katılma payları, MKK kayıtları ile banka kayıtları arasında mutabakata tabi tutulacak.

• Repo, ters repo, mevduat, kredi ve diğer tüm borç/alacaklar için eski saklamacı, banka ve Takasbank arasında 10 iş günü içinde mutabakat yapılacak.

• Fonların hisseleri ve diğer varlıkları bir anda satılmayacak; yatırımcı menfaati, likidite ve piyasa derinliği gözetilerek kademeli şekilde nakde çevrilecek.

• Vadeli mevduat, ters repo ve benzeri işlemler vadesinde çözülerek nakde dönecek.

• 17 Eylül’den sonra tasfiye kapsamındaki fonlarda TEFAS veya TEFAS dışından yeni alım/iade talimatı gerçekleştirilemeyecek.



Ödeme sırası nasıl olacak?



TEFAS üzerinden daha önce verilmiş ancak gerçekleştirilememiş iade talimatlarından doğan borçlar öncelikle ödenecek.

Fon portföyündeki varlıklar satıldıkça veya vadeli işlemler vadesinde nakde döndükçe yeni nakit oluşacak.

Oluşan nakit, bankaların belirleyeceği ödeme planına göre yatırımcılara katılma payları oranında kademeli olarak dağıtılacak.

Yani herkesin parasının aynı gün ve tek seferde ödenmesi beklenmemeli. Fon nakde döndükçe yatırımcıya ödeme yapılacak.

Tasfiye süresi azami 3 ay; SPK gerekli görürse süreyi uzatabilecek.