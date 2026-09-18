Küresel ekonomi yönetimlerinin enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı para politikaları, emtia piyasaları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Hafta içinde açıklanan faiz kararıyla birlikte yön arayışına giren altın piyasası, uluslararası arenadaki gelişmelerle birlikte haftanın son işlem gününe yukarı yönlü bir ivmeyle giriş yaptı. ABD dolarının küresel ölçekteki zirve seviyelerinden geri çekilmesi ve enerji maliyetlerindeki gevşeme, ons altının güç kazanmasına zemin hazırladı. Dış piyasalardaki bu kıpırdanma, serbest piyasadaki fiziki altın talebiyle birleştiğinde Kapalıçarşı ve bankalararası piyasada yeni seviyelerin görülmesine yol açtı. Güvenli liman arayışındaki tasarruf sahipleri ile birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar, serbest piyasadaki son rakamları titizlikle izliyor.

FED KARARI SONRASI PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı yönündeki adımı ve gelecek dönemde de parasal sıkılaşmanın devam edebileceğine yönelik verdiği mesajlar, faiz getirisi olmayan varlıklar üzerinde kısa süreli bir baskı yarattı. Buna karşın spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 oranında değer kazanarak 4 bin 346 dolar bandına ulaştı. Küresel dinamiklere ek olarak iç piyasadaki fiyatlamalar neticesinde gram altın yüzde 0,70 prim yaptı ve sabah saatlerinde 6 bin 870 lira seviyelerini gördü.

KUYUMCU VE SERBEST PİYASADA GÜNCEL RAKAMLAR

Yurt içinde sabahın ilk saatlerinde şekillenen resmi alım satım rakamları, altına olan ilginin boyutunu ortaya koydu. Açıklanan son verilere göre serbest piyasada işlemler şu seviyelerden gerçekleşiyor:

Gram Altın: Alış 6.840,06 TL - Satış 6.841,88 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.944,51 TL - Satış 11.185,38 TL Son Dakika!! 246 sosyal medya hesabına erişim engeli İçeriği Görüntüle

Yarım Altın: Alış 21.813,34 TL - Satış 22.362,85 TL

Tam Altın: Alış 43.206,00 TL - Satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 43.792,31 TL - Satış 44.619,24 TL

22 Ayar Bilezik: Gram bazında alış 6.046,80 TL - Satış 6.286,90 TL

YATIRIM BANKALARININ UZUN VADELİ BEKLENTİLERİ

Kısa vadeli dalgalanmaların yanı sıra uluslararası finans kuruluşları da altın piyasasının geleceğine ilişkin öngörülerini tazelemeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, yayımladığı son analiz raporunda 2027 yılı sonu için ons altın beklentisini 5 bin 400 dolar düzeyinde tuttuğunu duyurdu. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, merkez bankalarının uyguladığı sıkı para politikalarının altın tarafındaki hızlı yükselişi bir miktar yavaşlatabileceği, buna karşın genel yukarı yönlü eğilimi tamamen bitiremeyeceği ifade edildi.