Mali polisin sabah baskınlarıyla başlayan süreç, Türkiye genelindeki toptancı halleri ile dev dağıtım ağlarını sarstı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasayı manipüle ederek haksız kazanç sağlayan büyük dağıtım firmalarının yöneticilerini tek tek gözaltına aldı.

Tezgahlardaki fahiş fiyat kıskacı kırılıyor.

Sebze ve meyve operasyonunda isimler ve adresler belli mi?

Operasyonda tutuklanan 40 şüphelinin şahsi isimleri hazırlık soruşturmasının gizliliği sebebiyle henüz resmi makamlarca liste halinde ilan edilmedi; zanlıların yaş sebze ve meyve piyasasında faaliyet gösteren 41 büyük dağıtıcı firmanın tepe yöneticileri olduğu bildirildi.

Operasyonel süreç, üretici ile tüketici arasındaki ürün akışının yoğunlaştığı 22 kente uzandı. Polis timleri iş yerleri ile ikametleri içeren toplam 109 adreste eş zamanlı arama yaptı. Soruşturma dosyasında adı geçen 1 firari yöneticiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Adli İşlem Bilgisi Sahadaki Detay Soruşturmayı yürüten makam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon yapılan il sayısı 22 il (109 farklı adres) Hakkında işlem yapılan yönetici 41 firma yöneticisi Mahkemenin tutuklama kararı 40 şüpheli tutuklandı Firari şüpheli sayısı 1 kişi aranıyor Dinlenen üretici sayısı 1.029 çiftçi

Fahiş fiyat operasyonu neden yapıldı, suçlamalar neler?

Soruşturmanın temel gerekçesini, aracı şirketlerin sahte müstahsil makbuzu düzenleyerek ürün maliyetlerini kasıtlı biçimde fahiş göstermesi ve piyasadaki satış fiyatlarını yapay olarak tırmandırması oluşturuyor.

Vergi Denetim Kurulu müfettişleri ile hal müdürlüklerinin hazırladığı raporlar, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Tam 1.029 üretici çiftçinin tek tek ifadesine başvuran ekipler, tarladan çıkan gerçek bedel ile irsaliyelere yazılan sahte rakamlar arasındaki devasa uçurumu delillendirdi. Şüpheliler; fiyatları etkileme, resmi belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve kara para aklama suçlarıyla yargılanıyor.

Haksız kazanç kapısı kapandı.

Yargı sürecinde kaç kişi tutuklandı, son durum ne?

Emniyetteki sorguları tamamlanarak Çağlayan Adliyesi'ne çıkarılan 40 şirket yöneticisi, savcılık sorgularının hemen ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi.

Hakimlik, delil durumu ve piyasada oluşan kamu zararını dikkate alarak tutuklama taleplerinin tamamını onayladı. Rekabet Kurumu ile Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin toptancı hallerindeki denetimleri sürerken, zincir marketlere mal tedarik eden diğer aracıların muhasebe kayıtları da inceleme çemberine alındı.