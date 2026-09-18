Son Mühür- Son yedi ayın en sert düşüşüne tanık olmasının ardından toparlanma sinyalleri veren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 8,88, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Endeks, haftanın son işlem gününe yüzde 1.13'lük düşüşle 13.356 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar toparlanıyor...



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Asya borsaları günü pozitif kapattı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,66, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,38, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Orta Doğu'da Husiler'le Suudi Arabistan arasındaki Babülmendep Boğazı merkezli gerilim devam etse de petrol için alternatif güzergahların gündeme gelmesi petrolün ateşini bir nebze de olsa düşürdü.

Kasım vadeli Brent petrolün fiyatı yüzde 1,3 azalışla 103,04 dolar seviyesinde seyrediyor.

Bitcoin 77 bin 431 dolardan,

Fed'in faizi artırma kararına rağmen ons altın yüzde 1'in üzerinde yükselişle 4 bin 392 dolardan, gram altın 6 bin 890 liradan ve yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan gümüş 66.74 dolardan alıcı buluyor.

