Tera Finans Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre; Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci bugün kendi isteğiyle her iki görevinden de ayrıldı.

Yeni üye seçimi yapılacak

Hedef Holding’den yapılan açıklamada ise; Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp’in hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle görevinden istifa ettiği belirtildi. Açıklamada, “İstifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Pusula Portföy'ün Para Piyasası Fonu'nda (PPF) temerrüde düşmesi, Katılımevim hisselerinde yaşanan sert dalgalanmalar ve Tera Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemler sonrası şirketlere soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına yönelik başlatılan soruşturma sonrasında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklanırken, Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekçi ve Destek Holding ile Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Kumova gözaltına alınmıştı. Emre Tezmen, Enver Çelik, Serdar Turhan, Kemal Akkaya ve Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde haklarında suç duyurusunda bulunann 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı.

