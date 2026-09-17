Tasarruf finansman sektöründe atılan stratejik adımların ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı ve mülkiyet durumu kamuoyunda geniş çapta araştırılmaya başlandı. 17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yansıyan resmi açıklamada, banka iştirakinin sektördeki iki büyük markayı bünyesine katmak için görüşmelere başladığı duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte "Emlak Katılım özel bir banka mı, devlete mi ait?" sorularının yanıtı resmi belgeler doğrultusunda netlik kazandı.

EMLAK KATILIM DEVLETİN Mİ, BANKANIN SAHİBİ VE ANA HİSSEDARI KİMDİR?

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., kamusal sermaye yapısıyla faaliyet gösteren bir devlet katılım bankasıdır.

Kurumun yayımladığı bağımsız denetim raporları ve finansal tablolara göre, banka sermayesinin yüzde 99,99'luk kısmı doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir. Bu oran doğrultusunda Emlak Katılım'ın ana hissedarı devlet olup mülkiyet kontrolü Hazine ve Maliye Bakanlığı elindedir.

EMLAK KATILIM BANKASI HİSSE DAĞILIMI VE RESMİ ORTAKLIK YAPISI NASILDIR?

Kökleri mülga Türkiye Emlak Bankası'na dayanan ve geçirdiği hukuki süreçlerin ardından 25 Şubat 2019'da katılım bankacılığı lisansı alarak faaliyete geçen kurumda hisse dağılımı şu şekildedir:

Hazine ve Maliye Bakanlığı: %99,99 (Hâkim kamu payı)

%99,99 (Hâkim kamu payı) Azınlık Hissedarları (%0,01): T. Emlak Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile 33 gerçek kişi.

Kamu erki dışındaki ortakların banka sermayesindeki payı sembolik düzeydedir.

KATILIMEVİM VE BİREVİM SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ BANKANIN MÜLKİYETİNİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

17 Eylül 2026 tarihli KAP bildiriminde yer alan satın alma adımları, Emlak Katılım Bankası'nın kendi hisselerinin el değiştirdiği anlamına gelmemektedir.

Süreçte Birevim ve Katılımevim şirketlerini devralmak üzere masaya oturan taraf bankanın ana yapısı değil, bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'dir. Dolayısıyla yürütülen pazarlıklar, bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki %99,99'luk kamusal mülkiyet statüsünü etkilememektedir.