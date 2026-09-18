Sermaye piyasalarında işlem gören çok sayıda yatırım fonuna yönelik tasfiye süreci resmiyet kazandı. Yayımlanan son kurul bülteniyle birlikte işlem yetkileri sonlandırılan fonlar için yeni bir aşamaya geçildi. Milyarlarca liralık büyüklüğe sahip olan ve çok geniş bir yatırımcı kitlesini yakından ilgilendiren bu fonlardaki varlıkların akıbeti büyük bir merak konusuydu. Düzenleyici kurum, hak sahiplerinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve piyasa dengelerinin bozulmaması amacıyla izlenecek adımları madde madde paylaştı. Sürecin yönetiminde kamu ve özel bankacılık sektörünün deneyimli iki dev kuruluşu görevlendirilirken, varlıkların paraya dönüştürülmesi ve hesaplara aktarılması belirli kurallara bağlandı.

TASFİYE SÜRECİNDE İKİ BÜYÜK BANKA YETKİLENDİRİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu, kapatılan fonların tasfiye işlemlerini yürütmek üzere portföy saklama tarafında Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirdi. Alınan kararla birlikte Tera Portföy bünyesindeki fonların işlemleri Türkiye İş Bankası koordinasyonunda gerçekleştirilecek. A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy kuruculuğundaki fonların yönetim ve tasfiye yetkisi ise Ziraat Bankası'na devredildi. Yetkilendirilen bankalar, fon kurucularının mevzuattan kaynaklanan tüm yasal sorumluluklarını ve tasfiye adımlarını doğrudan üstlenerek hak sahipleri adına işlemleri yürütecek.

VARLIKLAR HESAPLARA NASIL VE NE ZAMAN AKTARILACAK?

Tasfiye kapsamındaki fonların portföyünde bulunan tüm finansal varlıklar, piyasa koşulları ve likidite durumları değerlendirilerek kademeli olarak nakde dönüştürülecek. Bankalar, varlığın niteliğine göre doğrudan veya aracı kurumlar vasıtasıyla satış talimatı verebilecek. Nakde çevrilen tutarlar ile vadesi gelen para piyasası işlemlerinden elde edilen gelirler, yatırımcıların sahip oldukları pay oranında Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki bireysel saklama hesaplarına aktarılacak. İşlemlerin yürütülmesi sırasında, fonların önceki dönemden kalan borç ve yükümlülükleri ile gerçekleşmemiş emirlerine ilişkin mutabakatlar Takasbank ve saklama kuruluşları arasında en geç 10 iş günü içerisinde tamamlanacak.

İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI İÇİN ÜÇ AYLIK SÜRE TANINDI

Söz konusu fonların malvarlığının tasfiye süreci, duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 3 aylık zaman diliminde sonuçlandırılacak. Bu sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde fonların ticaret sicilindeki kayıtları terkin edilecek. Gerek görülmesi halinde kurul tarafından bu süre uzatılabilecek. Diğer yandan, işleme kapatılan fonlar için aracı kurumlar ve dağıtım kanalları üzerinden yeni alım veya iade talimatı verilemeyecek.