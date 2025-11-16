Düzce’nin merkez Koçyazı Mahallesi 2351 Sokak’ta öğle saatlerinde akraba olduğu belirtilen iki aile arasında gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre taraflar arasındaki husumet, kısa sürede taş, sopa, bıçak ve tabancanın kullanıldığı şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Çevrede panik yaratan olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yaralı halde bulunan kişilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevre hastanelere götürdü. Ağır yaralı iki kişinin ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, tarafların ifadelerini alırken kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı, olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Polis, olayda kullanılan tabanca ve diğer delilleri topladı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, taraflar arasındaki husumetin kaynağının araştırıldığı bildirildi. Olaya karışan kişilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.