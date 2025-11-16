AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, ailesiyle birlikte Karaman’dan Ankara’ya seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Akşam saat 20.00 sıralarında Karaman-Konya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Konya yakınlarında refüje çarptı: Kaza anı araç kamerasında

Edinilen bilgilere göre, Milletvekili Eser'in kullandığı 06 KAR 70 plakalı Volkswagen marka otomobil, Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarına geldiği sırada, önüne aniden çıkan bir TIR'a çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı. Bu ani manevra sonucu kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki refüje girerek bir trafik levhasına çarptı. Yaşanan kaza anı, Milletvekili Eser'in aracındaki kameraya saniye saniye yansıdı.

Eser ve ailesi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Kazayı hafif yaralanmalarla atlatan Milletvekili Eser, araçta bulunan eşi ve çocukları, olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedbir amacıyla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan detaylı kontrollerin ardından, Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi. Kazayla ilgili detaylı tahkikat (soruşturma) devam ediyor.