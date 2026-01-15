Son Mühür - X tarafından yapılan açıklamada, Grok’un gerçek kişileri bikini gibi açık kıyafetlerle gösteren görseller üretmesini engellemek amacıyla teknik önlemler alındığı bildirildi. Kısıtlamanın, ücretli aboneler dahil tüm kullanıcılar için geçerli olduğu kaydedildi. BBC’nin haberine göre, bu adım, yapay zeka kullanılarak oluşturulan cinsel içerikli sahte görsellere yönelik küresel endişelerin artması üzerine devreye alındı.

Kaliforniya’da soruşturma başlatıldı

ABD’de Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, 14 Ocak’ta Grok nedeniyle X hakkında soruşturma başlattı. Bonta, soruşturmanın odağında çocuklar da dahil olmak üzere insanların yapay zeka aracılığıyla cinsel içerikli deepfake görsellere dönüştürülmesi bulunduğunu açıkladı.

Kadınları ve çocukları çıplak ya da cinsel içerikli şekilde tasvir eden materyallerin internet üzerinden taciz amacıyla kullanıldığı belirtildi.

X: Ücretli sisteme geçilmişti

X, daha önce Grok’un görsel oluşturma özelliğini ücretli abonelerle sınırlandırdığını, bu adımın sistemi kötüye kullananların daha kolay tespit edilmesini amaçladığını duyurdu. Yeni kararla birlikte, gerçek kişilere ait görüntüler üzerinden cinsel içerik üretimi tamamen engellendi.

Musk’tan sansür tepkisi

Elon Musk, Grok’a yönelik eleştirilere daha önce sert tepki göstererek, bazı çevrelerin sansür için bahane aradığını ve ifade özgürlüğünü baskı altına almak istediğini savundu.

Malezya ve Endonezya’dan erişim engeli

Son günlerde birçok ülke Grok’un görsel üretim özelliğini eleştirdi. Malezya ve Endonezya, kullanıcı fotoğraflarının izinsiz şekilde müstehcen görsellere dönüştürüldüğü gerekçesiyle Grok’a erişim engeli getirdi.

İngiltere’de inceleme süreci

İngiltere’de medya düzenleyicisi Ofcom, X’in cinsel içerikli görseller konusunda yasalara uyup uymadığını inceleyeceğini açıkladı. Başbakan Keir Starmer, platformun kendini denetleme hakkını kaybedebileceği uyarısında bulundu, ardından X’in konuyla ilgili adım atmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.