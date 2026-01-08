Türk Dil Kurumu’nun (TDK) dijital Türkçe Sözlük platformu, 2025 yılında kullanım rekoru kırdı. Kurum verilerine göre yıl boyunca platformda 152 milyon 365 bin 757 arama yapılırken, 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen toplam sorgu sayısı 1 milyar 239 milyonu aştı. Bu rakam, Türkçe Sözlük’ün dijital çağda ne denli yoğun kullanıldığını gözler önüne serdi.

7 yılda 1 milyarı aşan dev sözlük trafiği

2018 yılında çevrim içi kullanımın artmasıyla birlikte ivme kazanan Türkçe Sözlük, her geçen yıl daha fazla kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor.

Özellikle öğrenciler, akademisyenler, gazeteciler ve içerik üreticileri tarafından sıkça tercih edilen platform, 7 yıl içinde 1 milyarın üzerinde sorguya ulaşarak önemli bir eşiği geride bıraktı.

En çok aranan kelimeler: “alan, kara, ünvan, adam”

2025 yılı boyunca Türkçe Sözlük’te en sık aranan kelimeler arasında günlük hayatta yaygın olarak kullanılan “alan, kara, ünvan ve adam” gibi sözcükler öne çıktı. Ancak yılın en dikkat çekici araması, sözlükte karşılığı bulunmayan bir kelime oldu.

Sözlükte yok ama herkes aradı: “lima”

Kullanıcıları en çok şaşırtan kelime “lima” oldu. Türkçe Sözlük’te herhangi bir karşılığı bulunmamasına rağmen bu kelime 100 binin üzerinde kez arandı.

Bu durum, dijital platformlarda yayılan kelimelerin ve popüler kültür etkisinin kullanıcı davranışlarını nasıl yönlendirdiğini gözler önüne serdi.

2025’in kelimesi: dijital vicdan

Türk Dil Kurumu tarafından halk oylamasıyla belirlenen “2025 yılının kelimesi/kavramı” “dijital vicdan” oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un duyurduğu kavram, dijital dünyada vicdani sorumlulukların çoğu zaman yalnızca bir “tıklama” veya sembolik paylaşımlarla sınırlı kalmasına dikkat çekiyor.

Yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı oylamada birinci seçilen bu kavram, toplumda dijital etik ve duyarlılık konusundaki farkındalığın arttığını ortaya koydu.

Eğitim dünyasının sözlük tercihleri

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan aramalar, sözlük kullanımının büyük ölçüde akademik ihtiyaçlarla şekillendiğini gösterdi. 2025 yılı boyunca EBA üzerinden 436 bin 587 sözlük sorgusu yapıldı.

Bu platformda en çok aranan beş terim ise şöyle sıralandı:

Karekod,

Öğrenci belgesi,

Matematik,

Cevap anahtarı,

Şube

Veriler, Türkçe Sözlük’ün öğrenciler ve öğretmenler için temel bir dijital başvuru kaynağı haline geldiğini ortaya koydu.