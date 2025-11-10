Son Mühür - İstanbul, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte gece saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu.

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışların etkili olacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir.”

AKOM'dan uyarı

AKOM, yağışın etkili olacağı saatlerde toplu taşımanın tercih edilmesi, su baskınlarına karşı tedbirli olunması ve trafiğe çıkacak vatandaşların planlarını buna göre yapması gerektiğini vurguladı. Kurumun tahminlerine göre, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş bekleniyor. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16–18°C civarında mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13–14°C civarında olması tahmin edilmektedir.”