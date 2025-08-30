Deniz dibinde yapılan taramalarda naaşın kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte bulunduğu belirlendi. Bölgeye konuşlandırılan ekipler, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından çıkarma işlemleri için harekete geçti.

TCG IŞIN’da hazırlıklar dikkat çekti

Operasyona katılan TCG IŞIN gemisinin güvertesindeki vincin kalkık olması, çalışmalarda aktif sürecin başladığı şeklinde yorumlandı. Bu durum, çıkarma operasyonunun adım adım sürdüğüne işaret etti.

Akıntı çalışmaları zorlaştırıyor

Bölgede görev yapan ekiplerin zaman zaman yoğun akıntı nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kaldığı öğrenildi. Yetkililer, operasyonun güvenli şekilde ilerleyebilmesi için şartların uygun hale gelmesinin beklendiğini vurguladı.

Soruşturma Marmara Adası’na devredildi

Olayla ilgili adli süreç de şekillenmeye başladı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararı vermesinin ardından, soruşturmanın Marmara Adası Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildiği bildirildi.