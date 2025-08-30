Son Mühür- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı biçimde artırdığını tespit etti. Kurum, denetimlerde müşterilerin gelirlerinin olduğundan yüksek gösterilerek kart limitlerinin yükseltildiğini ortaya koydu.

Gerçek gelirlerin üzerinde limit artışı

BDDK verilerine göre, mevzuata göre bir kredi kartının limiti, kullanıcıların aylık net gelirinin dört katını aşmamalı. Ancak yapılan incelemelerde, bazı bankaların bu sınırı sistematik olarak ihlal ettiği belirlendi. Örnek olarak, bir müşterinin gelirinin 40 bin lira olmasına rağmen banka, mesaj yoluyla 120 bin lira göstererek kart limitini 260 bin 800 liraya çıkardı. Mevzuata göre bu limit en fazla 160 bin lira olabilirdi.

İdari ve para cezası kapıda

Kurum, tespit edilen usulsüzlükler sonrası ilgili bankalara resmi uyarı gönderdi. BDDK yetkilileri, kuralları ihlal eden ve hileli limit artışı yapan bankalara hem idari yaptırım hem de para cezası uygulanacağını bildirdi.

Müşterilere uyarı: Talep dışında limit artışına dikkat

Yetkililer, kart sahiplerinin talep etmediği limit artışlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bankaların mobil uygulamalarındaki “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılarak, bu tür artışların önlenebileceği hatırlatıldı.