Son Mühür- TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk bölümlerle birlikte izlenme oranlarında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Cuma akşamlarının lideri konumundaki Kızılcık Şerbeti’ni tahtından eden yapım, hem reytinglerde hem de sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Ece Erken’den dikkat çeken paylaşım

Sunucu Ece Erken de yeni sezonda tarafını belli eden isimlerden biri oldu. Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taşacak Bu Deniz dizisine övgüler yağdırırken, Kızılcık Şerbeti hakkında sert ifadeler kullandı. Erken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Taşacak Bu Deniz dizisinin çalışanları, kadrosu, emek veren herkese bir izleyici olarak çok teşekkürler. Kızılcık Şerbeti kabusundan, rezaletinden, iğrenç senaryosundan bizi kurtardığınız için ne kadar teşekkür etsek az. Ohhhh beee.”

Dizinin ilk bölümleri sonrasında sosyal medya kullanıcıları da benzer yorumlarda bulundu. Taşacak Bu Deniz kısa sürede X gündeminde yer alırken, izleyiciler yapımın oyunculuklarını, atmosferini ve Karadeniz temalı hikayesini övdü.

Taşacak Bu Deniz’in konusu ne ?

Yapım, Karadeniz’in sert doğasında kök salmış iki düşman ailenin hikayesini konu alıyor. Furtunalı ve Koçari aileleri arasındaki kan davası, yıllardır süren husumeti yeni bir kuşağa taşırken, bu düşmanlığın ortasında imkansız bir aşk filizleniyor. Ailelerin çocukları Adil Koçari ve Esme Furtuna’nın yarım kalmış sevdası yıllar sonra yeniden alevlenir. Ancak geçmişin gölgesi, bu aşkı trajik bir hesaplaşmaya sürükler. Esme’nin Adil’i vurması, hikâyeyi dramatik bir dönemece taşır.