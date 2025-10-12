Son Mühür/ Merve Turan- Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan “Arka Sokaklar” dizisinde rol alan Wilma Elles, kısa süre önce dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken bu kez korku dolu bir olayla gündeme geldi.

Tatil için gittiği Monte Carlo’da kaldığı otelde gece saatlerinde yangın alarmı çalması, ünlü oyuncuya ve ailesine panik dolu anlar yaşattı.

“Beş itfaiye aracı geldi”

Ünlü oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Elles paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gece otelimizde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif bir duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hala nedenini bilmiyoruz, beş itfaiye aracı geldi.”

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken akıllara 78 kişinin vefat ettiği Kartalkaya'daki otel yangını geldi.

Elles: “Korktuk ama iyiyiz”

Ünlü oyuncu, olay sonrası takipçilerine durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Korktuk ama iyiyiz, önemli olan çocuklarımın güvende olması” ifadelerini kullandı.