Son Mühür- TV8’in yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için hazırlıklar devam ederken, programa katılacak ünlü isimler de netleşmeye başladı.Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk’ün yılbaşı programında yer alacağının açıklanması, gecede sahne alacak ünlülerle ilgili merakı artırmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nden Feyza Civelek de kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Kızılcık Şerbeti dizisinde “Nilay” karakterine hayat veren Feyza Civelek de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de şarkı söyleyecek isimler arasına katıldı.

Civelek performans için özel derslere başladı

Feyza Civelek’in yarışmacı olarak programa hazırlanmak amacıyla şan dersleri almaya başladığı ifade edildi.