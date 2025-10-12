Son Mühür- Ekranların ve moda dünyasının gözde ismi Serenay Sarıkaya, kariyerinde bir kez daha büyük bir ticari başarıya imza attı.

Hem oyunculuk hem de reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiren ünlü isim, 11 yıldır yüzü olduğu jean markasıyla yeniden anlaştı. Yeni koleksiyonun tanıtım çekimleri için kamera karşısına geçen Sarıkaya’nın aldığı ücret dudak uçuklattı.

32 milyon TL’lik rekor anlaşma

Serenay Sarıkaya, 2024 yılında aynı markayla yaptığı anlaşmadan 25 milyon TL kazanmıştı. Bu yılki yeni sözleşmesinin bedelinin ise 32 milyon TL’ye yükseldiği iddia edildi.

Oyuncunun bu kazancıyla reklam sektöründe en yüksek ücret alan Türk yıldızlar arasında zirveye yerleştiği belirtiliyor.

Yerli ve yabancı markalarla milyon dolarlık anlaşmalara imza atan Sarıkaya, moda dünyasındaki popülaritesini uluslararası düzeyde de artırıyor.

Şöhret basamaklarını hızla tırmandı

Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyerine geçmeden önce podyumlarda adını duyurdu. Ardından diziler, sinema filmleri ve dijital platform projeleriyle hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Elde ettiği şöhret, reklam dünyasının da ilgisini çekti. Sarıkaya, son yıllarda kozmetik, giyim ve mücevher markalarının aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Kazandığını gayrimenkule yatırıyor

Ünlü oyuncunun kazandığı yüksek gelirleri gayrimenkule yatırdığı öğrenildi. Kaz Dağları eteklerinde bir villası bulunan Sarıkaya’nın, İstanbul’da da çok sayıda dairesi olduğu biliniyor.

Sektör kaynaklarına göre oyuncu, gelirini profesyonelce yönetmek için ekonomistlerden danışmanlık alıyor. Bu sayede kazancını uzun vadeli yatırımlara dönüştürerek finansal güvenliğini sağlıyor.

Evindeki lüks detaylar gündem olmuştu

Serenay Sarıkaya’nın geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki evi magazin dünyasının manşetlerine taşınmıştı. 400 bin TL’lik özel tasarım yatağı, 600 bin TL’lik leopar desenli kanepesi, 8 bin TL değerindeki pufu ve 2 milyon TL’lik sanayi tipi mutfağıyla dikkat çekmişti.