Son Mühür- Geçtiğimiz hafta fenalaşan Murat Cemcir, yakınları tarafından hızlıca hastaneye götürülmüştü. İlk tetkiklerin ardından oyuncunun divertikül kanaması nedeniyle ciddi bir iç kanama yaşadığı belirlenmişti.

Doktorlar, rahatsızlığın sinsi ilerlemesi ve ani komplikasyonlara yol açabilmesi nedeniyle durumun kritik olduğunu açıklanmıştı.

Yoğun bakımda beş günlük kritik tedavi

Doktorlar, müdahalenin ardından Cemcir’i yoğun bakım ünitesine alarak yakın takip altına almıştı. Ünlü oyuncu burada beş gün boyunca tedavi görmüştü. Bu süre boyunca hem ailesi hem de sevenleri hastaneden gelecek iyi haberleri beklemişti.

Durumu stabil hale gelince servise alındı

Yoğun bakım sürecinin ardından sağlık durumu iyileşme gösteren Murat Cemcir, doktorların değerlendirmesiyle normal odaya nakledilmişti. Serviste yapılan takiplerde oyuncunun tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilmişti.

Taburcu edildi

Doktorların Pazartesi günü taburcu edilebileceğini açıklamasının ardından gözler hastaneye çevrilmişti. Onedio’nun haberine göre; Murat Cemcir, bugün yapılan son kontrollerin ardından herhangi bir komplikasyon saptanmadığı için taburcu edildi.

Sevenleri rahat nefes aldı

Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte sosyal medyada ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı. Cemcir’in bir süre daha istirahat edeceği, doktorların önerileri doğrultusunda kontrollere devam edeceği öğrenildi.