Son Mühür- 2025 yılının en yüksek dinlenme oranına ulaşan isimlerinden Blok3, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle Türkiye genelindeki konserlerine geçici olarak ara verdiğini bildirmişti. Rapçinin, yoğun ilgi gören turnesinin ertelenmesi hayranları arasında büyük üzüntüye yol açmıştı. Sanatçı, yeni konser tarihlerinin daha sonra paylaşılacağını belirtmişti.

Ati242’den ailevi nedenlerle ara kararı

Blok3’ün açıklamasının hemen ardından bir diğer popüler isim Ati242 de benzer bir paylaşımla sahneye kısa bir mola vereceğini duyurdu. Sanatçı, aile bireylerinden birinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerini ertelemek zorunda kaldığını belirtti. Ati242’nin duyurusu da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“Sosyal medya artık bana zarar veriyor”

Rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden Emirhan Çakal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bir süre platformlardan uzak duracağı sinyalini verdi. Çakal, "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor." ifadeleriyle hem kişisel hem de ailevi nedenlerle geri çekileceğini belirtti.

Peş peşe gelen duyurular hayranları endişelendirdi

Üç ünlü rapçinin aynı dönemde sahne ve sosyal medya faaliyetlerine ara verdiğini açıklaması, müzik dünyasında soru işaretleri oluşturdu. Sanatçıların takipçileri, gelişmeleri yakından takip ederken yeni duyurular için gözler yeniden sosyal medya hesaplarına çevrildi.

“Konserlere devam ediyoruz”

Beklenen açıklama bugün geldi. Blok3, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konser iptali kararından döndüğünü duyurdu. “10 günlük tatilden vazgeçtim. Kalan konserlere çıkacağız.” sözleriyle sürecin sona erdiğini belirten rapçi, turnesinin planlandığı şekilde devam edeceğini açıkladı.