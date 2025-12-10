Son Mühür- Son dönemin en popüler dizilerinden Uzak Şehirdeki performansıyla adından söz ettiren Ferit Kaya, katıldığı organizasyonda büyük ilgi topladı. Etkinlik alanında oyuncuyu gören hayranlar, kendisiyle fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Kaya’nın kimseyi geri çevirmeden tek tek poz vermesi dikkat çekti.

Eşinin şaşkın bakışları objektiflere yansıdı

Kaya’nın etrafını saran kadın hayranların oluşturduğu kalabalık, davetin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Oyuncunun fotoğraf çekildiği esnada, eşinin bu sahneleri uzaktan takip ederken sergilediği şaşkın ve hafif gergin ifadeler sosyal medyada da gündem oldu.

Uzak Şehir kadrosu popülaritesini artırıyor

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolünde yer aldığı dizi, her hafta reytinglerde zirveye otururken oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dizideki performansıyla öne çıkan Ferit Kaya’nın davetlerde gördüğü yoğun ilgi, dizinin popülaritesinin sahaya da yansıdığını gösterdi.