Son Mühür- “Hakim Bey”, “Acıyı Sevmek Olur Mu” ve “Bir Elmanın Yarısı” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehmet Erdem, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Sanatçı açıklamasında, “Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı.

Cenaze yarın Ataköy'de defnedilecek

Erdem’in açıklamasına göre cenaze töreni yarın öğle namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii’nde gerçekleştirilecek. Sevenleri ve dostları törene davet edildi.

Vildan Atasever de paylaşımı tekrar yayımladı

Mehmet Erdem’in 2021 yılında evlendiği oyuncu Vildan Atasever, eşinin paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaşarak acı haberi duyurdu.

Sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı

Ünlü sanatçının paylaşımının ardından sosyal medyada binlerce başsağlığı mesajı paylaşıldı. Takipçileri, Erdem ailesinin acısını paylaştıklarını belirtti.