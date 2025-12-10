Son Mühür- Teknenin sahibinin hazırladığı ilanda, teknenin geçmişte Bülent Ersoy’a ait olduğu ve “Boğaz’da battığı” iddiası öne çıkarıldı. Ancak sanatçının geçmişinde böyle bir olayın bulunmaması nedeniyle ilan kısa sürede tartışma konusu oldu.

Ersoy iddiaları görünce şaşkınlık yaşadı

İlanın gündem olmasının ardından konuşan Bülent Ersoy, geçmişte iki tekneye sahip olduğunu belirterek şaşkınlığını dile getirdi. Ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

“Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir iş insanından almıştım ama sonra sattım. İkincisinden de çıkan bir arıza nedeniyle soğudum.”

“Teknem hiç batmadı”

Ersoy, ilanda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz’da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım.”

İlanla ilgili soru işaretleri sürüyor

Teknenin gerçekten kime ait olduğu ya da neden Ersoy’un adının kullanıldığı belirsizliğini koruyor. İlanın sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdığı görülüyor.