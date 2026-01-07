Son Mühür/ Beste Temel- Dünya çapında tanınan yazar, Nobel Barış Ödülü adayı ve aktif barış savunucusu Akif Manaf, insanlığın ortak geleceğine sunduğu eşsiz katkılar nedeniyle Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından 2025 yılı International Peace Prize (Uluslararası Barış Ödülü) ile onurlandırıldı. Küresel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gelen bu ödül, Manaf’ın "Üçüncü Dünya Savaşı’nı önleme" vizyonuna dayanan stratejik çalışmalarının uluslararası düzeydeki karşılığını bir kez daha tescilledi.

Üçüncü Dünya Savaşı’na karşı barış kalkanı

Uluslararası Barış Assosiasyonu yetkilileri, ödülün verilme gerekçesini açıklarken Akif Manaf’ın küresel barış ağlarını birleştirme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı. Derneğe göre Manaf, ulusal ve uluslararası barış güçlerini ortak bir platformda buluşturarak, insanlığın barış bilincini kolektif bir seviyeye taşıdı. Özellikle nükleer bir felaket riski taşıyan Üçüncü Dünya Savaşı’nın engellenmesi yolunda yürüttüğü üstün çalışmalar, jüri tarafından ödülün en temel dayanağı olarak nitelendirildi. Manaf’ın barışın sadece politik bir söylem değil, aktif bir yaşam biçimi olması yönündeki çabaları, bu prestijli ödülü getiren en önemli dinamik oldu.

Barış psikolojisi: 20 dilde yankılanan evrensel kılavuz

Manaf’ın entelektüel birikiminin bir yansıması olan ve okurlar tarafından adeta bir "barış manifestosu" olarak kabul edilen "Barış Psikolojisi" kitabı, ödülün en somut gerekçeleri arasında yer alıyor. Eserin bugüne kadar İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Hintçe ve Arapça dahil olmak üzere 20’ye yakın dilde yayımlanmış olması, Manaf’ın mesajının sınırları aştığını gösteriyor. Yakın gelecekte Fince, Danca, Çince ve Rusça dillerinde de okurla buluşacak olan bu başucu eseri, dünya genelindeki kitap fuarları ve söyleşiler aracılığıyla barış idealini toplumun her kesimine yaymaya devam ediyor.

Sosyal dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam köyleri

Ödülün bir diğer önemli sütununu ise Manaf’ın Sağlıklı Yaşam Vakfı Başkanı olarak hayata geçirdiği projeler oluşturuyor. Bireyin içsel dengesi ile toplumsal barış arasındaki bağı koparmayan yazar, kendi kendine yetebilen "Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyleri" modeline öncülük ederek teorik barışı pratiğe döküyor. Bunun yanı sıra, Uluslararası Değişim Federasyonu Başkanı sıfatıyla 2018 yılında ilan edilmesini sağladığı ve her yıl 7 Temmuz’da kutlanan "World Change Day for Sustainable Peace" (Sürdürülebilir Barış İçin Dünya Değişim Günü), küresel takvimde kalıcı bir farkındalık noktası haline gelmiş durumda.

İçsel barıştan küresel huzura yeni bir paradigma

Ödül töreninde gerçekleştirdiği sarsıcı konuşmasında Akif Manaf, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olan nükleer felaket senaryolarına dikkat çekti. Bir saniye bile kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini savunan Manaf, tamamen özgün bir barış paradigması sundu. Barışın ancak bireyin kendi iç dünyasında başlamasıyla mümkün olabileceğini ifade eden yazar, iç çatışmalarını ve öfkesini merhamete dönüştüremeyen bir bireyin dış dünyada kalıcı bir sükunet inşa edemeyeceğini vurguladı. Manaf, "Dünyada barışı bireyselden küresele doğru hareket ederek tesis edeceğiz," diyerek kolektif barışın anahtarının bireysel dönüşümde saklı olduğunu tüm dünyaya hatırlattı.

Sınırları aşan barış diplomasisi

Dünyanın dört bir yanındaki medya organlarına verdiği röportajlar ve katıldığı üst düzey konferanslarla barışın sesini duyurmaya devam eden Akif Manaf, ziyaret ettiği her ülkede kitlelere barışa giden yolu somut adımlarla aktarıyor. Dünya Değişim Akademisi çatısı altında yürütülen "Barış Sanatı Programı" ve 200’den fazla değişim modülü, bireylerin barış bilincini artırma noktasında bilimsel ve pratik bir zemin sunuyor. Manaf’ın bu çok yönlü ve yorulmak bilmez diplomasi trafiği, onu günümüzün en etkili barış elçilerinden biri haline getiriyor.