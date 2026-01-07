Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Karşıyaka Belediyesi, ana hizmet binasının giriş katında yer alan Galeri Alt aracılığıyla kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sundu. Hizmete açıldığı günden bu yana çok sayıda sanatçıya eserlerini sergileme olanağı sağlayan Galeri Alt, farklı disiplinlerden sergilerle Karşıyakalıları sanatla buluşturdu.

Galeri Alt’ta fotoğraf, portre, belgesel ve tematik çalışmalardan oluşan sergiler yer aldı. Bu etkinliklerle kentin kültürel çeşitliliği görünür kılındı, sanatseverlerin sergilere erişimi kolaylaştırıldı.

Yaklaşık bir yılda 16 sergi açıldı

Geçtiğimiz mart ayından bu yana geçen yaklaşık bir yıllık süreçte Galeri Alt’ta toplam 16 ayrı sergi düzenlendi. İlk sergi İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği’nin “Işık” sergisi oldu. Ardından Sevdamız Karşıyaka, Attilâ İlhan Portreleri ve “Girit’ten İzmir’e: Hamza Rüstem’in Objektifinden 100 Yıl” başta olmak üzere çok sayıda sergi sanatseverlerle buluştu.

Sıradaki sergi 12 Ocak’ta

Galeri Alt’ta yeni sergi 12 Ocak Pazartesi günü açılacak. Fotoğraf sanatçısı Erol Özdayı’nın eserlerinden oluşan “Afro Türk Portreleri” sergisi, 6 Şubat 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

“Sanatla güçlenen bir Karşıyaka”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Galeri Alt’ın kent yaşamındaki yerine dikkat çekti. Ünsal, “Belediyemizin giriş katında oluşturduğumuz Galeri Alt ile sanatı günlük yaşamın içine taşıdık. Bu alan, sanatçılar ve sanatseverler için önemli bir buluşma noktası oldu. Yaklaşık bir yıl içinde açılan sergilerle Karşıyaka’nın kültürel çeşitliliği görünür kılındı. Fotoğraftan karikatüre, portreden belgesel çalışmalara uzanan bu sergiler kent belleğine de katkı sundu. Galeri Alt’ı önümüzdeki dönemde de nitelikli sergilerle buluşturacağız” dedi.