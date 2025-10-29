Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Ekipler, 5 yıldır firari olarak aranan 33 yaşındaki İ.Ö. isimli şahsın yerini tespit etti.

Saklandığı adrese operasyon düzenledi

Polis ekipleri, 28 Ekim 2025 tarihinde Ahmetli ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda saklandığı yerde yakalanan firari İ.Ö., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Üç ayrı yakalama emri ortaya çıktı

Şahsın yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan, İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ise “5607 sayılı kanuna muhalefet” suçundan olmak üzere 3 ayrı yakalama emrinin bulunduğu tespit edildi.

Kesinleşmiş 12 yıllık ceza nedeniyle aranıyordu

Polis kayıtlarına göre İ.Ö.’nün, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık suçlarından aldığı 12 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası kesinleşmişti.

Uzun süredir firari olarak aranan hükümlü, operasyonun ardından adli makamlara sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.