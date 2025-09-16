Akdeniz’e 321 kilometrelik kıyısıyla Türkiye’nin en önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Mersin’de av yasağı bu gece sona erdi. Kentteki 7 ayrı barınaktan 443 balıkçı teknesi, yeni sezon için “Vira Bismillah” diyerek Akdeniz’in sularına açıldı.

Protokolden balıkçılara uğurlama

Erdemli Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törende Mersin Valisi Atilla Toros, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve çok sayıda protokol üyesi hazır bulundu. Kur’an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Vali Toros telsizden balıkçılara seslendi. Toros, “Bol bereketli, kazançlı, kazasız bir av sezonu olsun. Vira Bismillah” ifadelerini kullandı.

2 bin kişiye ekmek kapısı

Mersin’de yaklaşık 2 bin kişinin doğrudan geçimini sağladığı balıkçılık sektöründe hazırlıklar gün boyu sürdü. Balıkçılar, ağlarını ve teknelerini yeni sezona hazır hale getirerek gece yarısından itibaren Akdeniz’in mavi sularına açıldı.

Sardalya başta olmak üzere birçok tür avlanacak

Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği 2. Başkanı Yalçın Sakın, yeni sezonun başladığını belirterek şunları söyledi:

“Vira Bismillah dedik. Teknelerimizin bir kısmı uzak denize çıktı, diğerleri de birazdan açılacak. Gece yarısı ağlarımızı denize bırakacağız, rızkımızı arayacağız. İlk avlarda Akdeniz’in hamsisi olarak bilinen sardalya başta olmak üzere gümüş, istavrit, barbun, lüfer ve kefal gibi türlerin çıkmasını bekliyoruz.”

Aileler de heyecanla hazırlandı

Balıkçıların aileleri de yeni sezon heyecanına ortak oldu. Balıkçılıkla uğraşan bir ailenin ferdi olan Ayşe Balkış, gün boyu hazırlık yaptıklarını söyleyerek, “Bugün sezon açılışını yapıyoruz. İnşallah bol bol balık tutulur ve tüketilir. Bir yandan da denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor” dedi.

Mersin’in ekonomisine katkı

Tarım ve sanayinin yanı sıra turizmde de öne çıkan Mersin, balıkçılık faaliyetleriyle hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Yeni av sezonunun açılmasıyla birlikte kentte balık tezgâhlarının canlanması, fiyatların dengelenmesi ve halkın taze balıkla buluşması bekleniyor.