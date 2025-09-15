Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e yönelik ciddi suçlamalar gündeme geldi. ‘Suç örgütü kurmak’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ iddialarıyla başlatılan süreçte, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltılar ve sevk işlemleri

Gözaltı kararının ardından yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Sabah saatlerinde Ağrı’da bir kişinin daha yakalanmasıyla soruşturmada gözaltı sayısı artarken, diğer şüpheliler için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

5 kişi tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can hakkında “suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.

Kenan Tekdağ’a ev hapsi ve yurt dışı yasağı

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında ise tutuklama talebi uygulanmadı. Mahkeme, Tekdağ için “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbirlerine hükmetti.

Yargı süreci devam ediyor

Tutuklanan 5 şüphelinin cezaevine gönderildiği, Kenan Tekdağ’ın ise ev hapsinde süreci takip edeceği bildirildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü, dava dosyasının genişletilebileceği ifade ediliyor.