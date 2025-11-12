Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün öğle saatlerinde Akdeniz'de orta şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 5.2 büyüklüğündeki sarsıntı, bölge illerinde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum veya hasar rapor edilmedi.

Sarsıntı öğle saatlerinde meydana geldi

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem, bugün 12 Kasım 2025 tarihinde, saat 12:31:22 TSİ’de kaydedildi. Depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlenirken, büyüklüğü ise moment magnitüd ölçeğine göre 5.2 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin teknik detayları açıklandı

Sarsıntının teknik koordinatları da AFAD tarafından detaylı olarak yayımlandı. Depremin odak noktasının 34.61639 Kuzey enlemi ve 32.44333 Doğu boylamında yer aldığı belirtildi. Depremin derinliği ise yerin 15.46 kilometre altında gerçekleşti. Bu derinlikteki bir sarsıntının, merkez üssüne yakın kıyı şeritlerinde hissedilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer teyakkuzda: Olumsuz bir durum yok

Depremin hissedilmesinin hemen ardından, AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar teyakkuza geçti. Bölge genelindeki yerel yönetimler ve valiliklerle yapılan ilk temaslarda, deniz kıyısındaki illerde ve özellikle Doğu Akdeniz şeridinde herhangi bir can ya da mal kaybı bildiriminin yapılmadığı öğrenildi. AFAD ekipleri, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.