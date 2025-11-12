Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında görev yapan 20 askerin şehit olduğunu açıklanmıştı.
Kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde sürerken, şehit askerlerin kimlikleri kamuoyuyla paylaşılmıştı.
18 askerin naaşına ulaştı
MSB’nin açıklamasına göre, uçak kazasının ardından TSK ve Gürcistan ekipleri ortak bir kurtarma operasyonu yürütüyor.
Enkaz bölgesine ulaşan ekipler, ilk belirlemelere göre 18 askerin naaşına ulaştı. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, olay yerinde yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
“18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz.” Bakanlık yetkilileri, kalan 2 askerin bulunması için arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kazada şehit olan askerlerin isimleri şu şekilde duyurulmuştu:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Şehitlerin naaşları Türkiye’ye getiriliyor
MSB, şehitlerin naaşlarının Türkiye’ye getirilmesi için gerekli diplomatik ve askeri süreçlerin başlatıldığını açıkladı.
Gürcistan makamlarıyla koordinasyon halinde yürütülen çalışmaların ardından, cenazelerin askeri törenle Türkiye’ye nakledileceği belirtildi.