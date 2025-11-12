Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında görev yapan 20 askerin şehit olduğunu açıklanmıştı.

Kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde sürerken, şehit askerlerin kimlikleri kamuoyuyla paylaşılmıştı.

18 askerin naaşına ulaştı

MSB’nin açıklamasına göre, uçak kazasının ardından TSK ve Gürcistan ekipleri ortak bir kurtarma operasyonu yürütüyor.

Enkaz bölgesine ulaşan ekipler, ilk belirlemelere göre 18 askerin naaşına ulaştı. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, olay yerinde yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz.” Bakanlık yetkilileri, kalan 2 askerin bulunması için arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kazada şehit olan askerlerin isimleri şu şekilde duyurulmuştu:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Şehitlerin naaşları Türkiye’ye getiriliyor

MSB, şehitlerin naaşlarının Türkiye’ye getirilmesi için gerekli diplomatik ve askeri süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

Gürcistan makamlarıyla koordinasyon halinde yürütülen çalışmaların ardından, cenazelerin askeri törenle Türkiye’ye nakledileceği belirtildi.