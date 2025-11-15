Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son enflasyon tahminleri, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için dört farklı artış ihtimalini gündeme taşıdı. Buna göre asgari ücretin 27 bin 319 TL ile 29 bin 399 TL arasında değişmesi öngörülüyor. Kesin rakam, Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında açıklanacak.

Enflasyon revizyonu maaş artışlarını etkiliyor

TCMB’nin yukarı yönlü revize ettiği enflasyon beklentisi, milyonlarca çalışan için 2026 maaş hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Güncellenen tahminler, özellikle asgari ücret belirleme sürecinde masaya gelecek rakamların netleşmesine katkı sağladı.

2025 yıl sonu enflasyonu %31–33 aralığında

Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Bu göstergeler, 2026 yılı için uygulanacak asgari ücretin yanı sıra SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli maaşlarının zam hesaplamalarında da temel referans olacak.

Asgari ücrette dört farklı artış senaryosu

2024 yılında 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Yeni enflasyon tahminleri doğrultusunda 2026 için dört zam senaryosu öne çıkıyor:

Yüzde 24 artış: 27.319 TL

Yüzde 31 artış: 28.957 TL

Yüzde 32 artış: 29.178 TL

Yüzde 33 artış: 29.399 TL

Kesin artış oranı, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gerçekleştireceği toplantıda belirlenecek.

Yeni asgari ücret Ocak 2026’da yürürlüğe girecek

TCMB Başkanı Fatih Karahan, tüm maaş artışlarının enflasyon tahminleri çerçevesinde hesaplandığını belirtti. Komisyonun Aralık ayında alacağı karar sonrasında yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Dört farklı zam senaryosu gündemdeyken, milyonlarca çalışan komisyonun açıklayacağı rakamı merakla bekliyor.