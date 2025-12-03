Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar her geçen gün sürüyor. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından otogaza 70 kuruşluk bir zam gelebileceğini duyurdu. Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını artırırken, vatandaşlar da artan ulaşım ve nakliye maliyetlerinin etkisini hissediyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

3 Aralık 2025 Akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54,37 TL

Motorin (Mazot): 55,03 TL

LPG (Otogaz): 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54,22 TL

Motorin (Mazot): 54,88 TL

LPG (Otogaz): 27,08 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 55,23 TL

Motorin Fiyatı: 56,06 TL

LPG Fiyatı: 27,60 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatı: 55,55 TL

Motorin Fiyatı: 56,38 TL

LPG Fiyatı: 27,53 TL