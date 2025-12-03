Son Mühür- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, iktidarın terörle mücadele sürecine yönelik eleştirilerini en sert dille dile getirdi. Dervişoğlu'nun, "İhanetin zaman aşımı yoktur" şeklindeki vurgusu, milletvekilleri tarafından ayakta alkışlarla karşılandı.

Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye masalını anlatmaya başladıkları ilk günden beri hep aynı şeyi söylüyorum. Bu süreç, teröristbaşını serbest bırakmak için kurdukları bir tuzaktır" dedi. Teröristbaşının serbest kalması, Meclis'te konuşması veya "umut hakkından" yararlanması gibi söylemlerin bu niyetin somut ispatı olduğunu iddia etti. İktidarın büyük ortağının bu iddiaları reddetmesinin nedenini, milletin bu durumu asla kabul etmeyeceğini çok iyi bilmelerine bağladı. Ayrıca, terör örgütü elebaşlarından birinin silahların bir kısmını yakarak iyi niyet gösterisi yaptığını söylemesi üzerine, "Demek ki örgüt hâlâ var, tıkır tıkır ihanete devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Devletin onuru çapulculara çiğnetiliyor": Kime ne sözler verildi?

Türkiye'yi yönettiğini düşünenlere seslenen Dervişoğlu, iktidara yönelik ağır sorular yöneltti. "Allah aşkına, kimlere ne sözler verdiniz de milletinize yalan söylemekten çekinmiyorsunuz? Devletimizin onurunu bu çapulculara çiğnetiyorsunuz? Yetti artık, kendinize gelin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Dervişoğlu, ülkenin bağımsızlığına vurgu yaparak, hiçbir bağımsız devletin kendi topraklarında hiçbir yabancı güce askeri kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla hareket etme izni vermeyeceğini belirtti. Bu kabul edilemez durumun ilk hatasının, Türkiye Cumhuriyeti Valiliğinin böyle bir dönemde Barzani'yi onur konuğu olarak davet etmesi olduğunu savundu.

Cizre'deki olaylara sert tepki: "Haysiyetin çiğnendiği yer"

Konuşmasında Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan olaylara özel bir bölüm ayıran Dervişoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti kendisinden teröristleri istediğinde 'Kedi bile vermem' diyen bu zatın, AK Parti milletvekilinin attığı taklalarla mutlu mesut olsa da milletimizin yüreği yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "Haysiyetin çiğnendiği yerin adı Cizre" başlığı altında şu sert eleştirileri yöneltti: "Şırnak Cizre'de bu ahlaksızlığa imza atanlara, izin verenlere hadleri bildirilmeli. Devletimiz misafirlerini koruyacak kudrettedir, ancak şov yaptırmayacak haysiyettedir." Kuzey Irak'a bağlanma ya da kapı arkasında söz verme gibi iddiaları soran Dervişoğlu, "Barzani Şırnak'ta ev sahibi ne demektir? Bu işler organize işler, ısınma turları. Bunlar Suriye'deki PKK elebaşı olan Mazlum Abdi'ye yol yapıyorlar" diyerek olayların arkasındaki bağlantılara dikkat çekti.

"Kurucu önder" tanımı

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı'nın olup bitenlere karşı sessiz kaldığını, sadece paratoner görevi görenlerin konuştuğunu söyledi. Cumhurbaşkanının 'Kurucu önder' dediği eşkıyanın elemanlarına yönelik eleştirilerini hatırlattı ve iktidarın bir yıldır dile getirilen eleştirilere kulak tıkadığını belirtti.

Dervişoğlu'nun çarpıcı bir tespiti ise iktidarın çelişkili tavırlarına yönelik oldu: "Tavizleri kürsülerden veriyorsunuz, raconları köşe yazılarından kesiyorsunuz. Aslında milletten utanıyorsunuz." PKK silah bırakmakta direniyorsa, bu sözde çözüm sürecinin hiçbir anlamı kalmadığını sorguladı.

Konuşmasının finalinde ise mevcut siyasi durumu "kirli bir pazarlık" olarak nitelendirdi: "Bir taraftan süreçten sadece Öcalan'ın serbest bırakılmasını bekliyor, diğer taraf Öcalan'ın liderlik egosunu okşayarak netice almaya çalışıyor. Ortada kirli bir pazarlık var."

Tarihe atıfla kapanış: "Onlar saraya, biz Meclis'e"

İYİ Parti Genel Başkanı, konuşmasını tarihi bir gönderme ile sonlandırdı ve partisi ile iktidar arasındaki zihniyet farkını vurguladı:

"Size tarihin sesiyle sesleniyorum: Onlar İmralı'ya, biz Samsun'a; onlar İngiliz zırhlısına, biz Bandırma Vapuru'na; onlar Öcalan'ın kapısına, biz Ata'nın yoluna; onlar saraya, biz Meclis'e... O yüzden hepsi bir, biz tekiz."