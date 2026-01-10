Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son günlerde yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kuvvetli lodostan kaynaklı olarak bazı sağlık sorunlarının görüldüğünü belirtti. Özkaya, lodosun özellikle baş ağrısı, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi belirtilere yol açabileceğini vurguladı.

Lodos “çarpması” hissi ve psikolojik etkiler

Prof. Dr. Özkaya, ani hava basıncı değişimlerinin pek çok kişide baş ağrısı ve yorgunluk gibi şikayetlere neden olduğunu belirterek, halk arasında bunun “lodos çarptı” şeklinde tanımlandığını aktardı. Uzman, lodosa bağlı olarak hormonal dengenin bozulabileceğini ve bunun psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebileceğini ifade etti. Özkaya, şunları söyledi:

"Lodos, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, iştah değişiklikleri, göz kanlanması, mide bulantısı, nefes darlığı ve psikolojik sorunlar gibi belirtileri artırabiliyor."

Lodos ve mevsimsel hava değişikliklerinin kan basıncına etkisi

Özkaya, mevsimsel hava değişikliklerinin kan basıncı üzerinde de etkili olduğunu açıkladı. Kış aylarında kan basıncının genellikle yüksek seyrettiğini, yaz aylarında ise düştüğünü söyleyen Özkaya, bunun nedeni olarak düşük sıcaklıkların damarları daraltmasını gösterdi. Daralan damarlar, kanın vücutta dolaşması için daha fazla basınç gerektirdiği için tansiyonun yükseldiğini belirtti.

Uzman, ayrıca ani hava değişimleri, fırtına veya lodos gibi durumların da kan basıncında dalgalanmalara yol açabileceğini ifade etti. Bu etkilerin özellikle 65 yaş ve üstü kişilerde daha belirgin olduğunu sözlerine ekledi.

Yüksek tansiyonlu hastalara uyarı

Prof. Dr. Özkaya, yüksek tansiyonu olan kişilerin mevsimsel değişikliklerde kan basınçlarını düzenli olarak takip etmelerini tavsiye etti. Özkaya, yüksek tansiyonun mevsimsel olarak artmasında kilo alımı, tatillerde tuzlu yiyecek tüketimi ve soğuk havanın sebep olduğu azalan fiziksel aktivitenin rol oynadığını aktardı.

Özkaya, kan basıncı ölçümlerinde değişiklik görüldüğünde sağlık uzmanına başvurulması gerektiğini belirterek, ilaç dozlarının yalnızca hekim önerisiyle değiştirilmesi uyarısında bulundu.