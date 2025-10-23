Son Mühür- ABD , Ukrayna'daki savaşta Moskova'ya derhal ateşkesi kabul etmesi çağrısında bulunarak, daha ileri adımlar atmaya hazır olduğu mesajı vermişti.

Putin'in nükleer füze tatbikatıyla gövde gösterisi yapmasının hemen ardından beklenen yaptırım adımları geldi.

ABD, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uyguladı.

Yeni yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan zirvenin suya düşmesinden bir gün sonra açıklandı. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "kendisine doğru gelmediği için" toplantıyı iptal ettiğini söyledi.

AB'den de yeni yaptırımlar var...



Geçen hafta da İngiltere Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulamıştı.

Diğer yandan, AB ülkeleri Rusya'ya karşı savaş nedeniyle uygulanan 19. yaptırım paketini onayladı. Bu paket, Rus LNG ithalatının yasaklanmasını da içeriyor.

Hindistan'dan sinyal geldi...



Hindistan'ın Rus petrolünün en büyük alıcısı olan özel sektöre ait Reliance Industries, Hindistan hükümetinin yönergelerine uyum sağlamak için Moskova'dan yapılan ham petrol ithalatını ayarlamayı planladığını söyledi.

Reliance Industries hisseleri, güne yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3,1 artışla varil başına 64,94 dolardan, ABD Batı Teksas petrol vadeli işlemleri yüzde 3,2 artışla 60,60 dolardan işlem gördü.

