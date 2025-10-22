Son Mühür- Geçtiğimiz Ağustos ayında 3.333 dolar olan ons altın aradan geçen iki aylık sürede tarihi zirvesine tırmanarak 4.381 dolara kadar yükselmişti.

Haftalardır gümüşle birlikte üst üste yükselerek dikkati çeken ons altın, 21 Ekim Salı günü gümüşü de yanına alarak geri çekildi.

Altın'ın yüzde 6'ya yaklaşan gümüşün yüzde 7'ye varan geri çekilmesi 22 Ekim Çarşamba günü de devam etti.

Gramda 400 lira, kilogramda 400 bin lira düşüş yaşandı.

Ekonomist Tunç Satıroğlu sosyal medya hesabından altın ve gümüş için göstergelerin Al'dan Sat'a döndüğünü savundu.

4.190 dolar seviyesi kritikti...



''Göstergeler sata dönmüş olduğu için dün altın, gümüş satmayanlar bugün satmalı'' diyen Şatıroğlu, ons altının son kalesi olan 4.190 dolar seviyesini daha önce hatırlattığına dikkat çekti.

Tunç Şatıroğlu, bu rakamın altına düştüğünde komple görüşüm, ''Sat'' yönündedir. Hiç mi çıkmaz? Hiç mi yükselmez? Olabilir, biraz buralardan düşüş yaşanabilir. Ama şu anda orta vadeli hedefe gelmiştir. Uzun vadeli yerler daha yukarıda olabilir. Ama orası aylar, yıllar sonra gelecek bir hedeftir.'' mesajı verdi.

Ons altın yüzde 2.65 değer kaybıyla 4.015 dolardan işlem görüyor.

Gümüş de düşüşten nasibini aldı...



''Altın için söylediklerim gümüş için de geçerli'' diyen Şatıroğlu, ''Yeni bir zirve görülebilir ama orta vadede gelebileceği hedefe gelmiştir'' hatırlatmasında bulundu.

Gümüş yüzde 1.47'lük düşüşle 47.99 dolardan işlem görüyor.