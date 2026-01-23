Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Altay’ın vefatı, siyasi çevrelerde ve Uşak’ta büyük üzüntüyle karşılandı.

Bir süredir tedavi görüyordu

53 yaşındaki Mehmet Altay’ın bir süredir onkolojik bir rahatsızlık nedeniyle tedavi altında olduğu öğrenildi. Sağlık durumunun takibi amacıyla 16 Ocak tarihinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Altay’ın tedavi süreci burada devam etti.

Yoğun bakıma alındı

Hastalığının ilerlemesi üzerine 20 Ocak’ta yoğun bakım ünitesine alınan Altay, kemoterapi sürecinin ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Altay’ın vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

AK Parti’den taziye mesajı

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Altay’ın vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem Milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

Cenaze programı belli oldu

Mehmet Altay’ın cenazesinin, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü, Ulubey ilçesinde bulunan Halil Efendi Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ulubey Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.