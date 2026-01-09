Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığındaki İZBAN konusunda yaptığı açıklamalar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay’a eleştiriler yöneltti.

İZBAN’daki sorunların çözümü için müzakere masası kurulduğunda Büyükşehir’in masada yer almadığını dile getiren Yıldız, uzlaşı için Tugay’ın söylemlerini değiştirmesi gerektiğini belirtti.

İZBAN YÖNETİMİNE SAYGI DUYULMALI

İZBAN’ı İzmirlilerin yoğun biçimde kullandığına dikkat çeken Yıldız, müzakere edilmesi gereken konular olduğunda masada Büyükşehir’in yer almadığını söyledi. İZBAN konusunda uzlaşı aranıyorsa yönetime saygı duyulması gerektiğini ifade eden Yıldız, “Siz şimdi kira ödemiyorsunuz, sermaye artışlarına katkı koymuyorsunuz. Buna rağmen şirketin finansman yapısında son on yılda son derece sakıncalı işlemler ve uygulamalar yapılıyor. Günün sonunda defalarca masaya oturulup müzakere edilmesi gerektiğinde masaya gelinmiyor. Ardından da basın üzerinden açıklamalar yapılıyor. Oysa burada İzmir’in 36 kilometrelik, 51 istasyonlu bir hattından söz ediyoruz. Günde yaklaşık 250 bin insan taşınıyor. 90 dakika sistemini çıkartan Cemil Bey’dir. Buna rağmen alınan birçok karar yönetim kurulu kararlarına aykırı biçimde uygulanıyor. Eğer gerçekten uzlaşmak istiyorsanız, önce şirketin yönetimine saygı duymanız gerekir. Cemil Bey’in söylemini değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer samimiyse” dedi.

ARKAPLANDA DEVİR DEĞİL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ KONUŞULUYOR

Tugay’ın İZBAN konusunda arka planda görüşmelerin sürdüğüne yönelik açıklamasına yanıt veren Yıldız, görüşmelerin devir ile alakalı değil sorunların çözümü ile ilgili olduğunu söyledi. Tugay’ın İZBAN konusunda tutarlı davranması gerektiğini de söyleyen Yıldız, açıklamalarını şu şekilde bitirdi: “Devir konuşulmuyor, sorunun nasıl çözüleceği konuşuluyor. Asıl mesele de bu zaten: Sorun neden çözülmüyor, ne yapılması gerekiyor? Bakın, AK Parti İl Başkanı bu konuda samimi bir duruş ortaya koydu. Milletvekillerimiz de aynı şekilde. Eyüp Bey de bu yaklaşımda. Bizim derdimiz bu işten bir tarafın kazanması değil; ‘devri alalım’ ya da ‘devri verelim’ de değil. Sorun nedir, problem nedir, daha iyi nasıl yönetilir, buna bakıyoruz. Örneğin, talep edilen istasyonlar yapılırsa yolcu sayısı artacak. Bugün Çiğli’de istasyonun çevresinde ciddi bir nüfus var. Oraya durak koymazsanız insanlar bu hattı nasıl kullanacak? Sorun tam olarak burada. Evet, arka planda bazı görüşmeler var ve ben de bu görüşmelerin tarafıyım. Büyükşehir Grup Başkanlığı olarak diyoruz ki: ‘Tamam, ne sorun varsa masaya yatıralım.’ Ama siz sermaye artışına neden katkı koymuyorsunuz diye sorduğumuzda, buna gerçek anlamda müzakereyle yaklaşılmıyor. Dış finansman konusunda da zamanında dövizden TL’ye dönüşü engelleyen kararlar yine bu süreçlerin parçasıydı. Sorunları masaya koyup gerçekten müzakere edecek bir anlayış yok. Kendi aramızda konuştuğumuzda başka, basına yansıyan açıklamalarda bambaşka bir tablo görüyoruz. Bu nedenle bence Cemil Bey’in bu konuda tutarlı hale gelmesi gerekiyor” dedi.