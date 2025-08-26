Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, kooperatif soruşturması hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak, konunun asıl sorumlusunun Murat Bakan olduğunu iddia etti. Yıldız, Özel'e bir çağrıda bulunarak, "Bu işlerin baş mimarı Murat Bakan'ı dinliyorsunuz. Gerçekleri öğrenmek isterseniz, size bilgi vermeye hazırız" dedi.

"Kooperatif modeli adeta dolandırıcılık düzeni"

Hakan Yıldız, yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerle yaptığı sözleşmelerin hukuksuz olduğunu ve bu sistemin bir "dolandırıcılık düzenine" dönüştürüldüğünü savundu. AK Parti grubunun 2021 yılından bu yana mecliste defalarca bu durumu dile getirdiğini belirten Yıldız, bugün yaşanan mağduriyetlerin o gün yapılan uyarıların bir ispatı olduğunu söyledi.

Yıldız, CHP lideri Özgür Özel'e seslenerek, "Size gerçekleri değil, yalanları anlatmışlar" dedi. İddialarına göre, belediye çalışanlarına konut yapılması için tahsis edilen arazinin, belediyenin şirketi olan Ege Şehir Planlama A.Ş. üzerinden yürütüldüğünü ve bu zeminde kurulan Emekçiler Yapı Kooperatifi üyelerinden para toplandığını, ancak konutların yapılmadığını belirtti. Aynı şekilde, İmece Yapı Kooperatifi sürecinde toplanan milyonlarca liranın akıbetinin belirsiz olduğunu ve tek bir çivi bile çakılmadan hak ediş ödemelerinin yapıldığını öne sürdü.

Yıldız'dan cevap bekleyen sorular

AK Partili Hakan Yıldız, kamuoyunun ve mağdurların cevabını beklediği soruları da sıraladı. Yıldız'ın yönelttiği sorular şunlardı:

3 bin İzmirli'den toplanan paralar nerede ve kimler tarafından kullanıldı?

Hak ediş ödemeleri hangi sözleşmelere ve fiili ilerlemelere dayanarak yapıldı?

Ege Şehir Planlama A.Ş., bu süreçte denetim ve işveren sorumluluklarını neden yerine getirmedi?

Belediye şirketi, kendi çalışanlarını nasıl dolandırdı?

Kooperatif mağdurlarının sesi neden bu kadar uzun süre duyulmadı?

Yıldız, konuşmasının sonunda Özgür Özel'e tekrar çağrıda bulunarak, "Eğer çıkıp 'yaşanan süreç suç değildir' deme cüretini gösteriyorsanız, dönüp belediyenin kurumsal kimliğini kullanarak para toplanan ancak evleri yapılmayan İzmirlilere ve belediye emekçilerine bakın. Gerçekleri tüm boyutlarıyla öğrenmek isterseniz, AK Parti Meclis Grubu olarak size bilgi vermeye hazırız. Belki o zaman İzmirlinin ve belediye çalışanlarının belediye eliyle nasıl dolandırıldığını öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.