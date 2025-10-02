Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Gazze’ye yönelik saldırılara ve “Sumud Filosu”na ilişkin bir açıklama yaptı.

Yıldız, “Sumud Filosu, insanlık vicdanının en güçlü seslerinden biri olarak tarihe geçmiştir” diyerek İsrail’in Filistin halkına uyguladığı politikaları sert sözlerle eleştirdi. İsrail’in hukuk ve insanlık tanımaz saldırganlığının bir kez daha uluslararası kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini belirten Yıldız, bunun yalnızca Filistin halkına değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ifade etti.

Gazze’ye uygulanan kuşatmayı modern çağın en büyük utançlarından biri olarak nitelendiren Yıldız, “Bu zulme karşı yükselen her ses, insanlığın onurunu savunmaktadır. Sumud Filosu da bu onurlu direnişin simgesi olmuştur” dedi.

Açıklamasında İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmayacağını vurgulayan Hakan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Bu saldırıların sorumluları er ya da geç hukuk önünde hesap verecektir. Gazze, insanlığın evrensel vicdanıdır. Filistin davası, insanlığın ortak davasıdır. Zalimlerin zulmü ne kadar sürerse sürsün, hak er ya da geç galip gelecektir.”