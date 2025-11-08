Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi arasında yapılan protokol sonucunda, Buca'daki 27 bin metrekare fidanlık alan karşılığında ilçeye yapılması düşünülen Kültür Merkezi'ne yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı'dan geldi. Kültür Merkezi'nin yapılmamasına yönelik açıklamalarda bulunan Yaşadı, "İlçemizde Eski Tansaş yeri olarak bilinen arazi için “Sanat Merkezi yapacağız” denildi, yapılmadı.

“Büyükşehir’e satacağız” dendi, o da olmadı. Şimdi de “Gece Pazarı olacak” deniyor. İşte tam da bu tablo, CHP’li yerel yönetim anlayışının ne kadar kısa vadeli, vizyonsuz ve tutarsız olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Üstelik İzmir Büyükşehir Belediyesi, maliyet bahanesiyle Gaziemir için verdiği sözü tutmazken, Konak’ta kültür merkezi yapacağını duyurdu. Biz de şimdi anladık neden Gaziemir'e yapılmadığını, Sayın Belediye Başkanı Ünal Işık… Gaziemir’in hakkı yine yok sayıldı! Gaziemir’in hakkını savunamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Zaman kaybı, kaynak kaybı, fırsat kaybı!"

Gaziemir Belediyesi'ne yüklenen Yaşadı, "Gaziemir Belediyemizin Buca’daki arsası karşılığında, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Atıfbey Mahallesi’nde yapılacağı vaat edilen Sanat Merkezi projesi, ilçemizin kültürel geleceği açısından tarihi bir fırsattı.

Zemin etüdü yapılmış, mimari projeleri hazırlanmış, her şey hazırken… Ancak ne oldu?Gaziemir verdi, ama karşılığında hiçbir şey alamadı! Bugün geldiğimiz noktada açıkça söylüyoruz: Gaziemir’in hakkına el koydular. Bu proje, Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Ünal Işık’ın göreve gelmesiyle birlikte bahanelerle durduruldu, ardından da iptal edildi. Oysa bu proje, Sayın Ünal Işık'ın Meclis Üyesi olduğu dönemde başlatılmış, kendisi de hiç bir itiraz da bulunmamıştı.

Projeyle Gaziemir’i kültür ve sanatın kalbi haline getirecek, gençlerimize nefes, sanatçılarımıza alan olacaktı. Ancak bugün gelinen noktada, “Sanat Merkezi yapacağız” denildi, yapılmadı. “Büyükşehir’e satacağız” dendi, o da olmadı. Şimdi de “Gece Pazarı olacak” deniyor. İşte tam da bu tablo, CHP’li yerel yönetim anlayışının ne kadar kısa vadeli, vizyonsuz ve tutarsız olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir yönetici başlar, diğeri gelir ve bir öncekinin projesini çöpe atar. Kamuda devamlılık vardır ama bunlar da ne ararsın! Sonuçta olan yine Gaziemir’e oldu; zaman kaybı, kaynak kaybı, fırsat kaybı!" dedi.

"Gaziemir’in hakkını savunmaya ne zaman başlayacaksınız?"

Gaziemir'in hakkının savunulamadığını söyleyen Yaşadı, "Demek ki mesele maliyet değil, mesele öncelik meselesi! Konu Gaziemir olunca rafa kaldırılan projeler, sıra Konak’a gelince hemen gündeme alınıyor. Üstelik Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Ünal Işık, bu vizyonsuzluğa karşı çıkmak bir yana, 'Gaziemir kıyıda kalıyor, burada sanat merkezi olmaz' diyerek, sadece projeyi değil, Gaziemir halkını da küçümsüyor!

Bu sözlerle Gaziemirli hemşehrilerimizin emeğine, değerine, potansiyeline haksızlık ediyor. Ve şimdi biz de soruyoruz: Biz de şimdi anladık neden yapılmadığını, Sayın Belediye Başkanı Ünal Işık… Gaziemir’in hakkını savunamıyorsunuz. Gaziemir için bir arpa boyu yol alamıyorsunuz. Hep bahaneye sığınıyorsunuz. Peki, Gaziemir’in hakkını savunmaya ne zaman başlayacaksınız?" ifadelerini kullandı.