Son Mühür- AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Gaziemir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ortaklığında başlatılan ancak yıllardır tamamlanamayan Gençlik Merkezi projesi üzerinden belediye yönetimlerine sert eleştiriler yöneltti. Başkan Yaşadı, projenin geldiği noktanın, CHP’li belediyelerin İzmir’deki hizmet ve proje yönetimi anlayışının adeta bir özeti olduğunu dile getirdi. Yaşadı, Irmak Mahallesi'ndeki inşaat alanına giderek merkezin son durumunu bizzat inceledi.

Gösterişli temelden çürümeye terk edilmişliğe

Başkan Yaşadı, 2022 yılında büyük bir törenle temeli atılan ve Mart 2023 tarihinde açılacağı sözü verilen Gençlik Merkezi'nin, aradan geçen iki buçuk yıla rağmen hala bitirilememiş olmasına tepki gösterdi. Yaşadı, "O günlerde dönemin Büyükşehir ve Gaziemir belediye başkanları, bürokratlarla tam kadro bayram havasında temel atmışlardı. Bugün gelinen noktada ne bir açılış tarihi var ne de bir çalışma iradesi. İnşaatın yüzde 80'i bittiği söylenmesine karşın, alanda sahip çıkan tek bir irade dahi yok. İnşaat tabelası bile yerde sürünüyor," dedi.

"İki belediye el ele verip tek projeyi bitiremedi"

İsmail Yaşadı, Gaziemir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bu projenin başarısızlığını, CHP belediyeciliğinin bir göstergesi olarak nitelendirdi. "İki belediye el ele verip bir gençlik merkezini bile bitiremediler. İzmir'in birçok bölgesinde yarım kalmış projeler listesine ne yazık ki bu merkez de eklenmiştir," dedi. Yaşadı, gençlerin modern ve donanımlı bir tesise kavuşması beklenirken, gösterişli temel atma törenlerinden geriye sadece çürüyen bir inşaatın kaldığını vurguladı.

Yönetim zafiyeti eleştirisi: "Yüzde 20'lik kısım neden tamamlanmadı?"

Başkan Yaşadı, eleştirilerini mevcut belediye başkanına da yöneltti. O dönemde Meclis Üyesi olan ve bir buçuk yıldır belediye başkanı koltuğunda oturan Ünal Işık'ın, projeyi tamamlamakta yetersiz kaldığını belirtti. Yaşadı, göreve geldiğinde yüzde 80 seviyesinde olan inşaatın durumunun hala aynı olduğunu ifade ederek, "Bir buçuk yılda geriye kalan yüzde 20'lik kısmı bile tamamlayamadılar. Buradan açıkça soruyorum: Bu gençlik merkezini ne zaman bitireceksiniz? Gençlere verdiğiniz sözleri neden tutmuyorsunuz?" diye sordu. Yaşadı, bu ihmalin sadece bir yapıya değil, aynı zamanda gençlerin hayallerine yapılan bir saygısızlık olduğunu ve bu sorumsuzluğa kimsenin hakkı olmadığını belirterek açıklamalarını sonlandırdı.