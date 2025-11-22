AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın İzmir’de ulaşım yatırımları noktasında yaptığı eleştirilere CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç yanıt vermiş, “Milletvekili Atilla Kaya’yı gerçekten üzülerek izledim. Bir milletvekili kendi şehrini bu kadar mı tanımaz” ifadelerini kullanmıştı.

'Teknik ve hukuki gerçeklikten kopuk şekilde konuşuyorsunuz'

CHP İzmir İl Başkanı Güç’ün açıklamalarına AK Partili Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. “Bize sataşacağınıza partiniz İzmir’de yangın yeri” diyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Çağatay Güç, ideolojik kibirle, bilgi sahibi olmadığınız konular hakkında teknik ve hukuki gerçeklikten kopuk bir şekilde konuşuyorsunuz. Bize SATAŞACAĞINIZA, partiniz İzmir'de YANGIN YERİ oraya bakın. Kongre öncesi son gün "atandığınız", pardon seçildiğiniz görevin ilk sorumluluğu bunu gerektirir.”